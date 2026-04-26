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Genoa-Como, le formazioni ufficiali: De Rossi passa a quattro, Fabregas cambia in attacco

Genoa-Como, le formazioni ufficiali: De Rossi passa a quattro, Fabregas cambia in attaccoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 14:15Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Una vittoria per riaprire il discorso Champions. Il Como vuole ripartire e ci proverà dal "Ferraris" di Marassi. La squadra di Cesc Fabregas fra poco più di un'ora scenderà in campo contro il Genoa di Daniele De Rossi per provare a mettere pressione sulla Juventus, impegnata alle 20.45 a San Siro. Di fronte ci sono i rossoblù che potranno contare su una situazione di classifica molto tranquilla (la salvezza di fatto è acquisita) e con la carica degli oltre 30mila tifosi presenti oggi allo stadio.

De Rossi passa a quattro
De Rossi cambia sistema di gioco e posiziona la sua squadra con il 4-4-2. Davanti a Bijlow viene aggiunto Otoa al centro della difesa al fianco di Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. A centrocampo con Frendrup c’è Amorim mentre gli esterni sono Sabelli ed Ellertsson con in attacco Vitinha ed Ekhator.

Le scelte di Fabregas
Risponde Fabregas con Butez fra i pali mentre in difesa giocano Jacobo Ramon e Diego Carlos con Smolcic a destra e Alex Valle a sinistra. In mezzo al campo spazio a Perrone e Da Cunha con Diao, Nico Paz e Baturina ad innescare Douvikas.

Le formazioni ufficiali
Genoa (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Ekhator.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

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