Fiorentina, rabbia di Mandragora al momento del cambio. Chiarisce subito con Vanoli

Tensione in casa Fiorentina, impegnata nel match casalingo contro il Sassuolo che non si sta sbloccando dallo 0-0. Al minuto 67' il tecnico Vanoli prova a cambiare qualcosa, inserendo Fazzini e Fabbian al posto di Harrison e Mandragora.

Il numero 8 viola non prende per niente bene la sostituzione, salutando a malapena il compagno che lo sostituisce e non dando il cinque a Vanoli. Tensione dunque tra i due, che però sembra esaurirsi nel giro di poco tempo: tecnico e giocatore, infatti, si sono poi parlati e si sono dati un rapido abbraccio.