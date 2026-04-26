Atalanta, aumentano le pretendenti per Ederson: c'è anche il Mancheter United

Il Manchester United ha inserito Ederson, centrocampista dell’Atalanta, nella lista dei principali obiettivi per il prossimo mercato estivo

I Red Devils sono alla ricerca di due rinforzi in mediana: Casemiro è destinato a lasciare il club al termine della stagione, mentre anche Manuel Ugarte potrebbe essere ceduto. In questo contesto, il profilo di Ederson è considerato ideale per rinnovare il reparto.

L’Atalanta valuta il brasiliano circa 50 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere la trattativa complessa e aprire a una vera e propria corsa tra più club.

Sul giocatore, infatti, è forte l’interesse dell’Atletico Madrid: il centrocampista avrebbe già raggiunto un accordo con il club spagnolo in vista dell’estate. Tuttavia, manca ancora l’intesa tra i Colchoneros e l’Atalanta sul prezzo del cartellino, lasciando spazio a un possibile inserimento dello United. Lo riporta talkSPORT.