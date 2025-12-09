La Fiorentina sprofonda, per risalire pronti 3 acquisti: da Boga a Disasi, i nomi sul taccuino

La Fiorentina deve rimediare a un inizio di stagione troppo turbolento per essere vero e il modo più drastico ed efficace sarà di intervenire sul mercato. Attualmente la Viola è ultimissima in classifica, con appena 6 punti in 14 giornate. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo Goretti ha già chiari i profili da individuare: uno/due difensori, un centrocampista e un esterno d'attacco che possa dare una scossa là davanti. Ma logica vuole che per un giocatore che entra, un altro dovrà fare le valigie e salutare.

Prima idea

Stando al quotidiano milanese, la certezza e speranza della Viola è Moise Kean, ma dando uno sguardo alle offerte sul mercato, spunta un nome intrigante. Jeremie Boga, ala ivoriana classe '97 che vorrebbe scappare via da Nizza dopo i brutti accaduti con i suoi tifosi e vanta già un discreto bagaglio d'esperienza in Serie A tra Sassuolo e Atalanta.

A centrocampo

Dopodiché la dirigenza gigliata sarebbe sulle tracce di Eric Martel, classe 2002 del Colonia, e Tanner Tessmann ora al Lione. Il mediano statunitense di 24 anni sarebbe, tra i due, il prospetto seguito da più tempo, per il quale in passato erano già stati intavolati dei contatti diretti con gli agenti.

In difesa

Occhio a Josh Acheampong, 19enne del Chelsea con doppio passaporto (inglese e ghanese), mentre Alex Disasi è sempre più tagliato fuori il progetto del club londinese ed è tenuto d'occhio da vari altri club. I Blues sarebbero disposti a cessioni in prestito o definitive per lui, però ad un prezzo pari a 25 milioni di euro.