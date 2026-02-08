Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Fiorentina torna al lavoro dopo il Torino: c'è attesa per la caviglia di Gudmundsson

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:53
Giacomo Iacobellis

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al Viola Park all’indomani del pareggio maturato contro il Torino, come documentato dagli scatti condivisi dalla stessa società viola sui propri canali social. La seduta è stata impostata in maniera differenziata: lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella gara di ieri sera, mentre il resto del gruppo ha svolto una partitella a campo ridotto. Un primo passo nella preparazione del doppio impegno che attende i viola, con la trasferta di sabato a Como seguita dal nuovo appuntamento europeo in Conference League.

In vista della sfida del Sinigaglia, Paolo Vanoli è chiamato a studiare le contromisure più efficaci per affrontare la squadra guidata da Cesc Fabregas, avversario che in questa stagione ha già messo in difficoltà la Fiorentina. I precedenti non sorridono ai viola, sconfitti due volte tra campionato e Coppa Italia, entrambe le gare disputate al Franchi. Resta da capire se lontano da Firenze il copione potrà cambiare e se la Fiorentina riuscirà a invertire il trend negativo.

Il tecnico dovrà inoltre sciogliere il nodo legato alla sostituzione di Gudmundsson, costretto a uscire per una distorsione alla caviglia. L’entità dell’infortunio sarà valutata nelle prossime ore, ma intanto si aprono diverse ipotesi. Harrison, entrato con buona vivacità nella gara contro il Torino prima di calare nel finale insieme al resto della squadra, rappresenta una possibile soluzione, così come Parisi, qualora Gosens venisse arretrato nel ruolo di terzino una volta ritrovata la migliore condizione atletica. A riportarlo è FirenzeViola.it.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
