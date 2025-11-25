La Juventus non può qualificarsi per gli ottavi di Champions. Tre vittorie per i playoff

La Juventus deve vincere tre partite su quattro per essere sicura di arrivare ai playoff di Champions League. Tre punti nelle prime quattro gare significa il rischio ben concreto di salutare la competizione anzitempo, a meno di cambiare la marcia e inserirne una davvero alta. Va detto che finora gli avversari non sono stati dei più morbidi: il Borussia Dortmund, il Villarreal terzo nella Liga a tre punti dal Real Madrid, lo Sporting di Lisbona (dominato ma non battuto) e poi appunto il Real Madrid.

Quota ottavi

Praticamente inaccessibile. Un anno fa è stata raggiunta dall'Aston Villa con 16 punti, anche vincendole tutte la Juve si fermerebbe a 15. Dunque è impensabile pensare che si possa saltare un turno a febbraio, anche perché la quota si è probabilmente alzata visti i tanti club che sono a punteggio pieno in questo momento della Champions.

Gli avversari

Dopo le cattive notizie, ecco quelle non troppo brutte. Le prossime quattro sono gare abbordabili per una Juventus in piena forma, meno se ci sono diversi problemi come quelli attuali. Stasera contro il Bodo Glimt la situazione non sarà semplice da un punto di vista climatico (nevica e nemmeno poco) mentre con il Pafos non ci potranno essere scusanti. Il Benfica storicamente non è un avversario comodo (nemmeno allo Stadium) mentre il Monaco all'ultima rischia di essere una classica da dentro fuori.

Le prossime partite

25/11 Bodo Glimt-Juventus

10/12 Juventus-Pafos

21/01 Juventus-Benfica

28/01 Monaco-Juventus