Verona-Atalanta porta in dote un bel po’ di zero. Dall'ex l'ultima gioia gialloblù

Dalla stagione 2017-2018 l’Atalanta ha messo la freccia e prima ha agganciato e poi sorpassato il Verona al Bentegodi. Tutto ciò per merito di 6 vittorie e 1 pareggio (con 17 gol marcati a fronte di 2 reti incassate). Una serie positiva che ha permesso alle statistiche dei Verona-Atalanta di assumere questo aspetto: 14 successi gialloblù, 12 segni X, 17 affermazioni nerazzurre, 44 gol marcati dai veneti e 55 reti fatte dai lombardi (per complessivi 99 centri fra A e B nella città di Giulietta e Romeo).

Mai la Dea aveva inanellato una striscia OK così lunga al Bentegodi. Mentre i Butei non conquistano l’intera posta in palio nello scontro diretto dal 2015-2016, 2-1 con Giampaolo Pazzini (un prodotto del vivaio atalantino) man of the match al minuto 83.

Situazione in classifica.

Verona con 6 punti (0V – 6X – 7P con 8GF e 20GS), la metà, 3, fatti in casa (0V – 3X – 3P con 5GF e 8GS). Atalanta a quota 16 (3V – 7X – 3P con 16Gf e 14GS), ma soltanto 6 colti fuori (1V – 3X – 2P con 7GF e 7GS).

Curiosità: i nerazzurri hanno appena sfidato la Fiorentina, l’altro club, con l’Hellas, ancora a zero in fatto di vittorie in questo campionato.

Restando in tema di statistiche stagionali…

Quella gialloblù è l’unica squadra che non ha ancora marcato gol con i panchinari. Mentre quella nerazzurra è rimasta l’ultima compagine ancora a zero rigori a favore.

Insomma, Verona-Atalanta porta in dote un bel po’ di zero, nella classica e nelle statistiche…

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

14 vittorie Hellas Verona

12 pareggi

17 vittorie Atalanta

44 gol fatti Hellas Verona

55 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Atalanta 2-2, 17° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Atalanta 0-5, 24° giornata 2024/2025