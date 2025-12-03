Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona-Atalanta porta in dote un bel po' di zero. Dall'ex l'ultima gioia gialloblù

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 10:50
Redazione Footstats

Dalla stagione 2017-2018 l’Atalanta ha messo la freccia e prima ha agganciato e poi sorpassato il Verona al Bentegodi. Tutto ciò per merito di 6 vittorie e 1 pareggio (con 17 gol marcati a fronte di 2 reti incassate). Una serie positiva che ha permesso alle statistiche dei Verona-Atalanta di assumere questo aspetto: 14 successi gialloblù, 12 segni X, 17 affermazioni nerazzurre, 44 gol marcati dai veneti e 55 reti fatte dai lombardi (per complessivi 99 centri fra A e B nella città di Giulietta e Romeo).
Mai la Dea aveva inanellato una striscia OK così lunga al Bentegodi. Mentre i Butei non conquistano l’intera posta in palio nello scontro diretto dal 2015-2016, 2-1 con Giampaolo Pazzini (un prodotto del vivaio atalantino) man of the match al minuto 83.
Situazione in classifica.
Verona con 6 punti (0V – 6X – 7P con 8GF e 20GS), la metà, 3, fatti in casa (0V – 3X – 3P con 5GF e 8GS). Atalanta a quota 16 (3V – 7X – 3P con 16Gf e 14GS), ma soltanto 6 colti fuori (1V – 3X – 2P con 7GF e 7GS).
Curiosità: i nerazzurri hanno appena sfidato la Fiorentina, l’altro club, con l’Hellas, ancora a zero in fatto di vittorie in questo campionato.
Restando in tema di statistiche stagionali…
Quella gialloblù è l’unica squadra che non ha ancora marcato gol con i panchinari. Mentre quella nerazzurra è rimasta l’ultima compagine ancora a zero rigori a favore.
Insomma, Verona-Atalanta porta in dote un bel po’ di zero, nella classica e nelle statistiche…

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
43 incontri disputati
14 vittorie Hellas Verona
12 pareggi
17 vittorie Atalanta
44 gol fatti Hellas Verona
55 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Atalanta 2-2, 17° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Atalanta 0-5, 24° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
