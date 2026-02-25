Leao commovente su Jota: "Voleva aiutare tutti, anche me. Mi chiedeva i biglietti per il Milan"

Diogo Jota è scomparso il 3 luglio 2025, in seguito ad un incidente stradale in Spagna a causa dell'esplosione di una gomma. Ma la sua memoria è scolpita nel cuore di chi ha condiviso attimi di vita e di spogliatoio con lui. Il compianto attaccante del Liverpool e del Portogallo è stato ricordato di recente anche da Rafael Leao, suo compagno in Nazionale, durante un'intervista a CBS Sports Golazo. Una figura così apprezzata e stimata all'interno del gruppo, per gesti dentro e fuori dal campo, che ha portato in superficie tutta l'emozione del giocatore del Milan.

"Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli", i primi ricordi riportati alla luce dal numero 10 rossonero. "Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan", l'aneddoto raccontato da Leao.

Nel corso del racconto di Diogo Jota, Leao ha spiegato quanto il suo ricordo stimoli lui e per tutta la formazione del CT Martinez. E alla domanda se la sua scomparsa avrebbe ispirato il Portogallo a proseguire e vincere il Mondiale, l'attaccante del Milan ha risposto: "Ogni partita pensiamo a lui. Dopo una partita era sempre lì a festeggiare e a vedere se riusciva a segnare un gol. E in ogni partita pensiamo a lui".