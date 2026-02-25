Cagliari, doppia seduta verso il Parma: lavoro personalizzato per Deiola
Il Cagliari di mister Pisacane è sceso in campo con una doppia seduta di allenamento per proseguire nella preparazione della sfida contro il Parma, anticipo della 27^ giornata in programma venerdì 27 febbraio al Tardini. Questo il report dei sardi:
"I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center a due giorni dalla sfida del “Tardini” contro il Parma, anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A. La seduta di questa mattina è iniziata con degli esercizi tecnici, poi spazio alla tattica e ad una sessione dedicata a dei lavori specifici sulle palle inattive. Personalizzato per Alessandro Deiola, che prosegue il suo programma di recupero con dei lavori atletici individuali tra palestra e campo.
Domani, giovedì 26, nuovo allenamento fissato al mattino. Al termine, mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match di venerdì sera: la conferenza stampa verrà trasmessa dal CRAI Sport Center in diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari Calcio (QUI). Nel pomeriggio la squadra partirà alla volta di Parma.
