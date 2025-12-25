La quarta volta tra Nicola e Luperto? Cosa serve alla Cremonese nel mercato di gennaio

Tra le squadre rivelazione di queste prime 16 giornate della Serie A 2025/2026, trova un posto d'onore senza alcun dubbio la Cremonese. I grigiorossi hanno fornito un plastico esempio di come affrontare il salto di categoria dalla Serie B, cambiando tantissimi dei protagonisti della cavalcata in cadetteria conclusa con la vittoria nel playoff e inserendo al posto loro giocatori più di categoria, da curriculum.

E in casa Cremonese c'è tutta l'intenzione di proseguire su questa strada anche nel mercato di gennaio. Sul quale con ogni probabilità non c'è nemmeno l'intenzione di andare a stravolgere più di tanto un gruppo squadra che sta dimostrando di funzionare, anche grazie alle indicazioni e alla sapiente gestione del tecnico Davide Nicola, bensì di andare a fare delle piccole e mirate aggiunte. Questo è il sentimento e il piano che muove il ds della Cremo, Giacchetta.

Nello specifico c'è un nome fatto direttamente da Nicola, che avrebbe molto piacere a riunirsi anche in quel di Cremona con un suo fedelissimo. Nel mirino della Cremonese è infatti entrato Sebastiano Luperto, una sorta di pretoriano dell'allenatore, che ha già avuto in tre precedenti avventure tra Crotone, Empoli e appunto quel Cagliari in cui gioca ancora oggi il difensore, primissimo obiettivo della Cremonese a gennaio.