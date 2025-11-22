La Questura nega la coreografia per Fiorentina-Juventus, tifosi viola in protesta: le foto
A poche ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, in programma alle questo pomeriggio alle ore 18:00 al Franchi e valida per la 12^ giornata di Serie A, la Curva Fiesole ha organizzato un raduno in Piazza della Libertà a Firenze. L’iniziativa nasce come forma di protesta contro la decisione della Questura, che per la seconda volta - dopo l’episodio della scorsa stagione in Conference League contro il Real Betis - ha negato l’autorizzazione alla coreografia allo stadio.
Dopo essersi ritrovati in piazza, i tifosi viola hanno annunciato che raggiungeranno il Franchi in motorino, dando vita a un vero e proprio corteo diretto verso l’impianto sportivo dove verrà disputato il match.
Le immagini in calce mostrano una partecipazione molto ampia: centinaia di sostenitori si sono presentati per far sentire la propria voce, intonando cori e intervenendo con brevi discorsi per spiegare le ragioni della loro contestazione.