La Roma batte la Cremonese e riprende il primo posto, le ultime dal derby: le top news delle 18

Pomeriggio movimentato in Serie A in attesa del derby di Milano che si disputerà questa sera a San Siro. In attesa della stracittadina, la Roma risponde al successo di ieri del Napoli battendo per 3-1 la Cremonese. I giallorossi tornano così al primo posto, confermando la propria candidatura per come potenziali concorrenti per lo Scudetto, assieme agli azzurri e alle due formazioni milanesi.

"Gli ingredienti sono quelli giusti, cerchiamo di aggiungerci anche un po' di spezie e di sale per continuare a giocare così. Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo”, le parole di Gian Piero Gasperini a fine partita. Stasera intanto tocca alla Lazio che all’Olimpico ospiterà il Lecce.

Arrivano intanto le ultime di formazione dal derby. Chivu si affiderà alla coppia Lautaro-Thuram, mentre a centrocampo sarà Sucic a giocare al posto dell’infortunato Mkhitaryan. Allegri risponde con Pulisic e Leao, con Rabiot recuperato dai fastidi fisici avuti prima della sosta. Nel primo pomeriggio è arrivato il colpo esterno del Parma sul campo dell’Hellas Verona, con la panchina di Paolo Zanetti per ora confermata ma sempre più in bilico.

Zanetti ha risposto anche alle domande relative a Giovane Santana, calciatore ambito da diverse big della Serie A: “Sono abbastanza stupito, non leggo in nessuna squadra parlare di singoli e mercato, ma lo vedo nel Verona che è ultimo in classifica - ha esordito -. Non so cosa abbia dimostrato Giovane per essere accostato a squadre diverse ogni settimana, pur se dico sempre che ha grande qualità e che potenzialmente sia uno dei più forti che abbia mai allenato. Ma lui vuole diventare una stella del Verona, non vuole passare dal Verona per andare da altre parti. E io non voglio che venga venduto a gennaio, per questo dico che noi da dentro non abbiamo questa sensazione su Giovane e Belghali, Verona non è un posto di passaggio. Lo è stato in passato? Sì, ma ora siamo all'inizio. Abbiamo iniziato al primo gol che ha fatto ad accostarlo a tutte le big d'Europa. Ci andrei cauto, in generale perché questa squadra ha tutto da dimostrare. Non ci sono singoli che devono guardarsi intorno, dobbiamo concentrarsi sul bene del Verona. Non esiste nient'altro che la salvezza da raggiungere con il Verona. Serve tanta umiltà, l'umiltà di chi è ultimo".