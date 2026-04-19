Roma e Atalanta, un pari che complica la vita a entrambi. Gasp, quale futuro?

Roma e Atalanta si annullano al termine di una bella partita, che però fa felice tutte le altre squadre in corsa per un posto Champions. All'Olimpico finisce 1-1, succede tutto nel primo tempo con le reti di Krstovic e Hermoso ma alla fine la palma di migliore in campo va a Carnesecchi, che riceve pure il premio dalla Lega Serie A.

La Roma chiude con una sola vittoria negli scontri diretti, un dato che deve far riflettere e che potrebbe costare caro nel raggiungimento dell'obiettivo del 4° posto. Niente è ancora perduto, ma se la Juventus dovesse battere il Bologna creerebbe un solco difficilmente sormontabile. La difesa giallorossa incassa un altro gol e sono 13 le reti subite nelle ultime 7 gare, a fronte delle 16 nelle precedenti 26.

Grande curiosità a fine gara per le parole di Gian Piero Gasperini sul suo futuro, dopo le polemiche con il senior advisor Claudio Ranieri. Ecco le sue parole: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella. Abbiamo 5 partite per raggiungere il nostro traguardo, è un percorso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo 4 punti di vantaggio su una squadra come l'Atalanta. Lotteremo contro il Como, la Juve. Sono concentrato su questa situazione, chiudiamo benissimo il campionato. È stata per me una esperienza straordinaria, dove sono arrivato con tanto scetticismo intorno. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e il pubblico mi ha gratificato. Quel che sarà fra un mese si affronterà a fine campionato".

La Curva Sud intanto a inizio gara ha esposto alcuni striscioni invitando i diretti interessati a remare dalla stessa parte e pensare solo al bene della Roma. Per Gasperini un'ovazione al momento della lettura delle formazioni ma a fine gara dopo il pari sono piovuti i fischi.

L'Atalanta si tira virtualmente fuori dalla corsa Champions. Attualmente è in zona Conference League, ma può ambire a giocare in Europa League, con Roma e Como distanti solo 4 punti. Oppure vincendo la Coppa Italia e mercoledì c'è il secondo atto della partita contro la Lazio. Per Palladino è la gara più importante della stagione.