Cagliari, seduta in vista dell'Atalanta: lavoro personalizzato per Yerry Mina
Il Cagliari di mister Fabio Pisacane è tornato in campo in preparazione della sfida contro l'Atalanta in programma sabato sera alla New Balance Arena. Questo il report del club sardo:
"Due giorni alla gara di Bergamo, i rossoblù si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center. Esercizi di attivazione, poi spazio alla tattica e ad una serie di sviluppi di gioco provati in funzione del match della New Balance Arena. Ha lavorato in personalizzato Yerry Mina.
Domani, venerdì 12, nuova seduta al mattino. A seguire mister Pisacane incontrerà i media per presentare la gara contro l’Atalanta: l’appuntamento è alle 12.30, diretta streaming sulla app Cagliari Calcio ".
