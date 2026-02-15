Napoli, stasera al "Maradona" arriva la Roma. Il Mattino in prima pagina: "Patto Champions"
TUTTO mercato WEB
"Patto Champions". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli scenderà in campo questa sera al "Maradona" per affrontare la Roma. Antonio Conte vuole blindare il quarto posto in quello che è uno scontro diretto che vale l'ultimo posto nella prossima coppa dalle grandi orecchie. Fra le file degli azzurri non ci sarà McTominay.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Serie A
Roma, contro il Napoli tra caccia al quarto posto e assenze: Soulé c’è, ma stamattina l’ultimo test decisivo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile