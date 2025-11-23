Cremonese, Nicola: "Giocato con personalità, peccato non aver trovato il vantaggio"

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma perso per 1-3 e valido per la 12^ giornata di Serie A.

Vi è mancata concretezza?

"Sono soddisfatto di aver trovato il 3-1 e di aver visto la squadra che poi ha cercato il 3-2. Quando subisci il vantaggio che cresce, a livello mentale diventa difficile. Contro una squadra molto forte hanno giocato con il piglio giusto. Ci è mancata la capacità di trovare il vantaggio, che sarebbe stato estremamente meritato nel primo tempo. La Roma ha vinto con la sua qualità, ma la Cremonese ha giocato con personalità. In qualche circostanza non siamo stati aggressivi, ma non è facile costruirsi la mentalità per una neopromossa. La squadra c'è e lavoriamo".

Il primo gol poteva essere evitato?

"Ci sono state 3/4 situazioni che dobbiamo migliorare per trovare il gol: trovarlo in certe situazioni fa la differenza e può cambiare la partita. Non è tanto l'interpretazione degli attaccanti della Roma, dovevamo essere più coraggiosi e tempisti nell'uscite inibendo prima l'evolversi dell'azione. Ce li siamo portati troppo dentro e, quando tirano, ti mettono la palla in posti dove non si può arrivare. Dovevamo essere più aggressivi, rischiando un po' ma per loro sarebbe stato più difficile".