Marelli: "Giusto togliere il rigore alla Cremonese, eccessivo il rosso dato a Gasperini"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Cremonese-Roma partendo dal rigore tolto ai padroni di casa: "Il tocco di braccio di Mancini c'è stato, ma la posizione era non punibile. Probabilmente l'arbitro è andato un po' a intuito. Il rigore è stato giustamente revocato: tocco di braccio non significa automaticamente punibilità. Già su questo episodio c'era stata una protesta veemente di Gasperini".

Sul rosso a Gasperini: "Sul cartellino giallo è stato richiamato per una proteste nei confronti del quarto ufficiale, mentre il cartellino rosso è a mio avviso molto esagerato. Forse ha alzato un po' la voce, ma nulla che potesse portare a un rosso. Dopo l'espulsione, il labiale l'abbiamo visto tutti: questo potrebbe portare qualcosa a Gasperini".