Roma, Wesley: "Scudetto? Qui per vincere, se seguiamo il mister possiamo lottare"
L'esterno della Roma Wesley ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-3 e valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Ti immaginavi la Roma così bella?
"Ringrazio Dio per la partita e per il gol. Immaginavo tante cose, ma non di adattarmi così e sono molto felice".
La Roma c'è per lo scudetto?
"Sono venuto qua per vincere, dobbiamo continuare così e se seguiamo il mister possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto".
