La Roma raddoppia col Sassuolo: magia col tacco di El Shaarawy e 2-0 firmato Soulé

Raddoppio immediato della Roma all'Olimpico. Altra invenzione di Celik e passaggio al centro area di Ghilardi, El Shaarawy la nasconde col tacco a Muric e per Matias Soulé è facilissimo insaccare il gol del 2-0 al 79'. Crolla il muro del Sassuolo a dieci minuti dalla fine.

