La Roma spinge per Raspadori. Ma l'attaccante vola in Arabia Saudita con l'Atletico
TUTTO mercato WEB
Diego Simeone ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa spagnola che si giocherà in Arabia Saudita e vedrà l'Atlético Madrid sfidare in semifinale il Real Madrid. Salta all'occhio la presenza di Giacomo Raspadori, sul quale c'è forte la Roma che da giorni ha trovato l'accordo con il club ma il giocatore al momento vacilla. Questo l'elenco completo:
PORTIERI: Musso, Oblak, Esqueviel
DIFENSORI: Gimenez, Ruggeri, Molina, Hancko, Pubill, Le Normand, Julio Diaz
CENTROCAMPISTI: Gallagher, Cardoso, Koke, Barrios, Alex Baena, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Jano, Taufik, Iker Luque
ATTACCANTI: Griezmann, Sorloth, Thiago Almada, Julian Alvarez, Raspadori, Sergio Esteban
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
