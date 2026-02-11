Anche il Real Madrid si rassegna: accordo con la UEFA, addio alla Superlega

Il Real Madrid e l’UEFA mettono la parola fine alla Superlega: lo hanno annunciato oggi, in un comunicato congiunto.

"La UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid CF raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo.

Dopo mesi di discussioni a beneficio del calcio europeo, la UEFA, i club calcistici europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, rispettando il principio del merito sportivo, sottolineando la sostenibilità a lungo termine dei club e migliorando l'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.

Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Super League europea, una volta che sarà raggiunto un accordo definitivo".

Nei giorni scorsi si era ritirato anche il Barcellona, lasciando di fatto il Real Madrid da solo

"L'FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato oggi alla European Super League Company e ai club che ne hanno fatto parte il suo disimpegno dal progetto della Super League europea".