Liverpool, piace Schlotterbeck per la difesa ma il Real Madrid è in pole

La ricerca di rinforzi difensivi da parte del Liverpool si complica. Secondo quanto riportato da Sport BILD, il centrale del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck preferirebbe un trasferimento al Real Madrid qualora decidesse di lasciare la Germania.

Il difensore, 26 anni, è stato tra i più continui del Dortmund nelle ultime stagioni, mettendosi in evidenza sia in Bundesliga sia nelle competizioni europee. Le sue prestazioni lo hanno reso uno dei profili più richiesti in vista del mercato estivo.

Per il Liverpool il tema difesa è prioritario. Nonostante l’arrivo già definito di Jeremy Jacquet dal Rennes, restano dubbi su esperienza e profondità del reparto. Joe Gomez è destinato all’addio, mentre la situazione contrattuale di Ibrahima Konaté impone riflessioni. In questo scenario, affidarsi esclusivamente alla leadership di Virgil van Dijk non può bastare.

Schlotterbeck è sotto contratto fino al 2027, ma una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe avviare una trattativa. Un investimento alla portata del Real Madrid, meno scontato per i Reds.

Se il centrale tedesco dovesse scegliere la Spagna, il Liverpool sarebbe costretto a rivedere rapidamente le proprie strategie per evitare di iniziare la prossima stagione con una difesa corta.