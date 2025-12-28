Globe Soccer Awards 2025, il 18enne Lamine Yamal premiato Best U23 Men’s Player

Si sta svolgendo in questi minuti a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards, evento che chiude ufficialmente il calendario 2025 dei grandi riconoscimenti calcistici mondiali. Una serata di gala che vede la presenza di alcune delle stelle più luminose del panorama internazionale, da Ousmane Dembélé a Cristiano Ronaldo, passando per il nome più atteso: Lamine Yamal.

Ed è proprio il talento del Barcellona ad aver già acceso la serata: Lamine Yamal ha vinto il premio come Best U23 Men’s Player, confermando il suo status di volto simbolo del presente e del futuro del calcio mondiale. Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione straordinaria, vissuta da protagonista assoluto tra club e palcoscenici internazionali, nonostante la giovanissima età.