Roma, non solo acquisti: due fedelissimi di Gasperini verso il rinnovo di contratto

La Roma blinda due colonne dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono infatti molto vicini i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, profili considerati centrali nel progetto giallorosso presente e futuro, soprattutto da quando alla guida c'è Gian Piero Gasperini, con cui entrambi sono esplosi ai tempi dell'Atalanta.

Per il difensore centrale l’accordo sarebbe impostato su una scadenza al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, a conferma del ruolo di leader assunto negli ultimi anni sia in campo sia nello spogliatoio. Cristante, invece, è pronto a prolungare fino al 2028, suggellando un rapporto di fiducia consolidato con il club dopo stagioni di continuità e affidabilità.

La società accelera dunque sul fronte delle certezze, puntando su identità, esperienza e senso di appartenenza. In un mercato sempre più fluido, la Roma sceglie di ripartire dai suoi uomini chiave, assicurandosi stabilità e continuità tecnica per le prossime stagioni. In attesa dei colpi in entrata, soprattutto in attacco, la vera priorità sul mercato di gennaio.