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La vittoria di Fabio Grosso! 2-1 del Sassuolo al Como, una masterclass a Cesc Fabregas

La vittoria di Fabio Grosso! 2-1 del Sassuolo al Como, una masterclass a Cesc FabregasTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:15Serie A
Antonio Parrotto

Caro Cesc Fabregas, benvenuto nel club esclusivo di chi è uscito dal Mapei Stadium con la faccia di uno che ha appena visto un illusionista far sparire il pallone. Venerdì sera, mentre il Como sognava di continuare la sua corsa verso la Champions con il suo bel pressing alto e il possesso palla da grande orchestra, Fabio Grosso ha tirato fuori dal cilindro un capolavoro tattico, come ha riconosciuto con grande onestà intellettuale lo stesso allenatore spagnolo al termine della sfida che ha vinto il Sassuolo battere per 2-1 il Como. "E poteva finire anche 5-1, non ci sarebbe stato niente da dire" ha aggiunto in un momento di rara onestà post-gara a cui abbiamo potuto assistere da diversi anni a questa parte.

Grosso come Tarantino
A un certo punto, durante il magnifico "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino, Brad Pitt dopo aver lasciato il suo marchio sulla faccia di un nazista, guarda il suo compare: "Sai che ti dico Utivich? Questo potrebbe essere il mio capolavoro!". In molti ci vedono un qualcosa di autoreferenziale, con Tarantino che inneggia al suo stesso film. Ecco, senza scomodare Pannofino che in Boris urla a caso "Capolavoro", basta riprendere le parole del rivale Cesc Fabregas, ieri visibilmente uscito con le ossa rotte, per capire la prestazione del Sassuolo contro il Como.

La vittoria capolavoro di Grosso
Non una semplice vittoria, ma una vera e propria lezione di calcio applicata. Fabio Grosso ha preso il Como, la sua orchestra del pressing più alto d’Italia, quel famoso PPDA da record che fa tremare mezza Serie A, e lo ha trasformato in un complessino da balera. Blocco basso intelligente, chiuso come lo stretto di Hormuz di questi tempi e cattivo quanto basta. Una squadra che ha aspettato il momento giusto, ha neutralizzato le fonti di gioco del Como e poi li ha massacrati in contropiede. Esattamente come aveva previsto Grosso che ha azzeccato tutte le scelte, dalla prima all'ultima, e ha portato a compimento la sua vittoria capolavoro.

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