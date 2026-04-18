Il Como non ne ha più. La Provincia di Como in prima pagina: "Scherzetto del Sassuolo"

"Il Como non ne ha più. Scherzetto del Sassuolo" scrive La Provincia di Como in prima pagina. Seconda sconfitta consecutiva per il Como che, martedì affronterà l'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lariani ko in casa del Sassuolo per 2-1. È successo tutto nel finale di primo tempo: doppio vantaggio neroverde con Volpato e Nzola, poi il gol illusorio di Nico Paz. E ora la Champions è più lontana.

Fabregas dopo la gara non ha cercato scuse: "Voglio chiedere scusa alla nostra gente perché questa non è la squadra che ho in testa, questi non siamo io. Poi grandi complimenti a mister Grosso perché come ha preparato la gara è un capolavoro, con questo blocco basso. È vero che il Sassuolo non è tanto blocco basso ma l'idea giusta vale sempre e oggi in contropiede ci ha massacrato, per colpa nostra e per meriti loro. Mi prendo io la colpa".