TMW La salvezza del Tottenham appesa al derby di stasera. E può arrivare il primo verdetto in Premier

La scelta di Roberto De Zerbi di accettare la panchina del Tottenham aveva già il sapore della sfida, ma dopo appena due partite si è trasformata in una corsa contro il tempo. Dopo l'addio sofferto all'Olympique Marsiglia, il tecnico italiano aveva voglia di cominciare un nuovo capitolo ambizioso, ma adesso si ritrova immerso in una situazione drammatica: un solo punto raccolto, una classifica che si complica e segnali tutt’altro che incoraggianti.

L’ultimo turno ha rappresentato una beffa dal peso specifico enorme. Il pareggio subito nei minuti finali contro il Brighton - la sua ex squadra - ha avuto un impatto psicologico pesante, oltre che numerico. Una vittoria avrebbe dato ossigeno e fiducia; così invece ha lasciato il Tottenham impantanato nelle zone più pericolose della classifica.

La lotta salvezza, già serrata, rischia ora di sfuggire di mano, e il derby di stasera tra West Ham e Crystal Palace diventa uno snodo cruciale. In caso di vittoria degli Hammers, il distacco salirebbe a +4 sul Tottenham, creando una frattura non ancora decisiva ma estremamente preoccupante. Ancora più insidiosa la posizione rispetto al Nottingham Forest, che si trova già a +5: un margine che, in questo momento della stagione, pesa come un macigno. Tra l'altro, se il West Ham dovesse ottenere anche solo un punto, arriverebbe il primo verdetto della stagione: la retrocessione del Wolverhampton.

Per De Zerbi, il tempo è il vero nemico. Il suo calcio, fatto di costruzione dal basso, coraggio e principi ben definiti, richiede assimilazione e fiducia, due elementi difficili da costruire in poco tempo e per una squadra sotto pressione costante. Il Tottenham non può permettersi attese: servono punti, subito. La sensazione è che questa sfida sia molto più complessa di quella affrontata a Marsiglia, non solo per la qualità del campionato, ma per il contesto emotivo e la classifica: ogni partita è decisiva, ogni errore potenzialmente fatale.