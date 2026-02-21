Liverpool, Frimpong ancora out. Slot: "Speriamo che sia disponibile col West Ham"

Prosegue il calvario di Jeremie Frimpong, tra i colpi ad effetto dell'ultimo mercato estivo del Liverpool. Arrivato per sostituire un simbolo come Alexander-Arnold, passato al Real Madrid, l'olandese ha dovuto fare i conti con innumerevoli problemi fisici che ne hanno limitato e non poco il minutaggio. A oggi, infatti, sono appena 19 le sue presenze fin qui in stagione tra tutte le competizioni.

Out per l'ennesimo infortunio dal match di Champions League contro il Qarabag, l'ex Leverkusen non sarà disponibile per la sfida che i Reds dovranno giocare domani contro il Nottingham Forest. Delle sue condizioni ha parlato il tecnico Arne Slot in conferenza stampa: "Jeremie non sarà ancora coinvolto questo fine settimana. Speriamo che sia coinvolto la prossima settimana contro il West Ham United, se le cose andranno come previsto".

Buone notizie per quanto riguarda Joe Gomez, che può partire dal primo minuto, mentre per Wataru Endo i tempi di recupero si annunciano lunghi: "Wata starà fuori per molto tempo. Non sappiamo esattamente per quanto tempo, ma a lungo".