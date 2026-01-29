Dopo Bradley si ferma anche Frimpong. Ma il Liverpool non acquisterà un terzino destro

L’infortunio dell’esterno destro Jeremie Frimpong non dovrebbe cambiare i piani di mercato del Liverpool. Secondo quanto riferito da Sky Sports i Reds, pur restando vigili sulla possibilità di arrivare a qualche obiettivo in questo mercato, non sembrano intenzionati a cambiare strategia per sostituire un calciatore infortunato tanto più che pensano di avere in casa giocatori che possano ricoprire quel ruolo.

Le voci di un possibile intervento erano emerse a inizio mese dopo l’infortunio al ginocchio del titolare Conor Bradley che gli farà saltare tutto il resto della stagione, e sono state rilanciate dopo che nella serata di ieri, contro il Qarabag, il classe 2000 è stato costretto a uscire dal campo.

La dirigenza e lo staff tecnico sono però convinti che con Joe Gomez, Waturo Endo e Curtis Jones, tutti giocatori che possono essere adattati in quella posizione, la corsia di destra di difesa sia comunque coperta fino al rientro dell’olandese.