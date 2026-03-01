Live TMW Sassuolo, Grosso: "Partita strepitosa di tutti. Quasi salvi? Vogliamo togliere quel quasi"

17.04 - È terminata da poco Sassuolo-Atalanta, sfida valida per la giornata numero 27 di Serie A. Atteso in sala stampa Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, pronto a commentare il match del Mapei Stadium. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta grazie alla presenza del nostro inviato a Reggio Emilia.

17.29 - Inizia la conferenza.

Partita incredibile, forse la miglior partita della tua gestione...

"Oggi una partita pazzesca, fare nomi sarebbe riduttivo, chi ha giocato, chi è entrato, chi ha partecipato da fuori, siamo riusciti insieme a fare qualcosa che rimarrà nel tempo di questo club. Con grande lucidità e determinazione siamo stati in grado di fare una partita pazzesca".

Salvezza quasi afferrata. Questa stagione può dire anche altro?

"È quel quasi che vorremmo levare. Noi all'interno sappiamo benissimo quanta fatica abbiamo fatto dall'anno scorso ma lo stiamo facendo con qualità belle perché stiamo provando a farlo con diverse belle partite ma è un gruppo che si è voluto mettere a disposizione con grande generosità uno verso l'altro. Ci stiamo riuscendo, oggi abbiamo messo una ciliegia che appoggiamo sopra la torta e speriamo di riuscire ad averla presto matematica ma questa è importante. Dentro a tutto ci devi mettere tanta sostanza perché gli attaccanti hanno fatto una partita incredibile, i centrocampisti hanno avuto grande generosità e i quattro difensori con carattere hanno accettato di giocarsi i duelli e abbiamo portato a casa una partita bellissima".

Come sta Fadera?

"Alieu non stava benissimo, è stato trasportato per dei controlli, ha preso una botta alla testa, vogliamo fare degli accertamenti per stare sereni".

È la vittoria più bella?

"Abbiamo giocato in 10 contro una squadra che da un decennio mette firme importanti al campionato, è ancora in Champions, ma 75 minuti in 10 contro l'Atalanta portare a casa la partita in 10 per 2-1 ci dà grande merito".

Laurienté ha fatto una partita eccezionale da punta. Thorstvedt ha fatto un grande gol...

"Armand ha fatto una partita strepitosa, talmente generoso nella prima frazione che gli ho chiesto di farlo un po' meno, ha giocato con qualità, generosità, siamo stati bravi. Nome per nome ognuno ha dovuto mettere un livello molto alto".

La sua mano si vede nel coraggio della triplice sostituzione quando sono usciti Laurienté, Matic e Berardi. Ha avuto paura nel finale?

"Io ho fiducia nei ragazzi che ho a disposizione, abbiamo ragazzi che hanno fatto una partita incredibile e chi è entrato ha continuato a farlo. Da fuori c'era grande partecipazione, è una cosa difficile da creare e da mantenere, riuscire a dare continuità a questa partecipazione perché all'interno ci sono grandissime caratteristiche ma differenti. Nejma e Berardi hanno grande esperienza, Lipani è giovane, abbiamo tante tipologie di ragazzi e la bravura è riuscire a sentirsi parte".

Ha parlato con Pinamonti? Cosa pensa del rosso?

"Andrea era abbacchiato, i compagni hanno alzato il loro livello per non fargli sentire il peso di un'eventuale partita fatta male. Non ha visto il difensore e il cartellino c'è, ma è stato involontario, c'è il piede alzato e l'arbitro secondo me ha fatto la cosa giusta".

Siete gli unici ad aver battuto l'Atalanta in casa e fuori...

"Già all'andata i 3 erano insperati, al ritorno per come si è messa c'erano poche possibilità e questa è una prestazione che ci teniamo stretta. Complimenti a tutti i ragazzi per quanto fatto".

I difensori hanno accettato il duello ma ha accettato anche lei di giocarsela in 10 senza cambiare le punte...

"È tutto da decidere prima perché se le cose vanno bene sei stato bravo, altrimenti no. Eravamo in campo da 15 minuti, tutti avevano grandissima energia, Domenico ha fatto una grande prova di sacrificio, Armand stava facendo bene e i giocatori hanno fatto una grandissima partita".

17.40 - Termina la conferenza.