Lautaro è il 5° miglior marcatore della storia dell'Inter: premiato a San Siro con Boninsegna

Lautaro Martinez è stato premiato prima dell'inizio della partita tra Inter e Como per avere raggiunto i 163 gol con la maglia nerazzurra, scavalcando Sandro Mazzola e issandosi al quinto posto della classifica cannonieri all time del club. Il Toro, che ha già segnato il 164esimo, insegue Roberto Boninsegna, che ne ha messi a segno 171.

Anche Bonimba era presente allo stadio ed è stato premiato insieme all'argentino. I due si sono salutati e hanno scambiato qualche chiacchiera, che sicuramente ha motivato ulteriormente Lautaro, in rete poco dopo.