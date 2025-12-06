Lautaro è il 5° miglior marcatore della storia dell'Inter: premiato a San Siro con Boninsegna
Lautaro Martinez è stato premiato prima dell'inizio della partita tra Inter e Como per avere raggiunto i 163 gol con la maglia nerazzurra, scavalcando Sandro Mazzola e issandosi al quinto posto della classifica cannonieri all time del club. Il Toro, che ha già segnato il 164esimo, insegue Roberto Boninsegna, che ne ha messi a segno 171.
Anche Bonimba era presente allo stadio ed è stato premiato insieme all'argentino. I due si sono salutati e hanno scambiato qualche chiacchiera, che sicuramente ha motivato ulteriormente Lautaro, in rete poco dopo.
