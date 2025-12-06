L'Inter la sblocca all'11' con il solito Lautaro Martinez: Como sotto 1-0 a San Siro

L'Inter passa in vantaggio all'11' con il gol del solito Lautaro Martinez, che risponde una volta di più alle critiche e batte Butez. Il Toro riceve da Barella e nella sua metà campo verticalizza per Luis Henrique, che sprinta fino all'area di rigore, frena e serve l'argentino, che a rimorchio sigla l'1-0 contro il Como.

