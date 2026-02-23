Inter, quanto pesa il ko di Lautaro? Ultima sconfitta senza il Toro nel 2019, poi 6 pari e 23 vittorie

L'Inter dovrà cercare di compiere un'impresa domani per ribaltare il Bodo/Glimt, vittorioso 3-1 nel playoff di andata in Norvegia, e qualificarsi agli ottavi di Champions League. Cristian Chivu non avrà a disposizione Lautaro Martinez, che salterà ancora diverse partite vista l'entità del suo infortunio. C'è però una buona notizia per i nerazzurri: da quando è arrivato a Milano, l'argentino ha saltato 41 partite tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche. Di queste solo 5 sono state perse, l'ultima delle quali il 31 marzo 2019, quasi 7 anni fa. Da lì in poi, nelle restanti 29, sono arrivati solo successi o pari.

Il bilancio senza il Toro è dunque di 30 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Niente male, considerando quello che rappresenta il capitano dell'Inter per la sua squadra. Tutto resta dunque possibile e l'assenza dell'uomo simbolo potrebbe anche non pesare così tanto, visto che adesso è il collettivo a fare la differenza e a esaltare le qualità del singolo. Di seguito tutte le partite che non lo hanno visto protagonista:

2018-2019

1-9-2018 - Bologna-Inter 0-3, Serie A, in panchina

15-9-2018 - Inter-Parma 0-1, Serie A, infortunio

18-9-2018 - Inter-Tottenham 2-1, Champions, infortunio

22-9-2018 - Sampdoria-Inter 0-1, Serie A, panchina

25-9-2018 - Inter-Fiorentina 2-1, Serie A, panchina

3-10-2018 - PSV-Inter 1-2, Champions, panchina

21-10-2018 - Inter-Milan 1-0, Serie A, panchina

29-10-2018 - Lazio-Inter 0-3, Serie A, panchina

11-11-2018 - Atalanta-Inter 4-1, Serie A, panchina

28-11-2018 - Tottenham-Inter 1-0, Champions, panchina

14-3-2019 - Inter-Eintracht 0-1, Europa League, squalificato

31-3-2019 - Inter-Lazio 0-1, Serie A, infortunio

3-4-2019 - Genoa-Inter 0-4, Serie A, infortunio

7-4-2019 - Inter-Atalanta 0-0, Serie A, infortunio

14-4-2019 - Frosinone-Inter 1-3, Serie A, panchina

2019-2020

21-12-2019 - Inter-Genoa 4-0, Serie A, squalificato

14-1-2020 - Inter-Cagliari 4-1, Coppa Italia, panchina

2-2-2020 - Udinese-Inter 0-2, Serie A, squalificato

9-2-2020 - Inter-Milan 4-2, Serie A, squalificato

27-2-2020 - Inter-Ludogorets 2-1, Europa League, non convocato

2020-2021

Nessuna partita saltata.

2021-2022

21-8-2021 - Inter-Genoa 4-0, Serie A, squalificato

4-12-2021 - Roma-Inter 0-3, Serie A, panchina

9-4-2022 - Inter-Hellas Verona 2-0, Serie A, squalificato

2022-2023

Nessuna partita saltata.

2023-2024

23-12-2023 - Inter-Lecce 2-0, Serie A, infortunio

29-12-2023 - Genoa-Inter 1-1, Serie A, infortunio

9-3-2024 - Bologna-Inter 0-1, Serie A, panchina

14-4-2024 - Inter-Cagliari 2-2, Serie A, squalificato

26-5-2024 - Hellas Verona-Inter 2-2, Serie A, panchina

2024-2025

24-8-2024 - Inter-Lecce 2-0, Serie A, infortunio

23-11-2024 - Hellas Verona-Inter 0-5, Serie A, febbre

25-2-2025 - Inter-Lazio 2-0, Coppa Italia, panchina

11-3-2025 - Inter-Feyenoord 2-1, Champions, panchina

30-3-2025 - Inter-Udinese 2-1, Serie A, infortunio

2-4-2025 - Milan-Inter 1-1, Coppa Italia, infortunio

3-5-2025 - Inter-Hellas Verona 1-0, Serie A, infortunio

11-5-2025 - Torino-Inter 0-2, Serie A, infortunio

18-5-2025 - Inter-Lazio 2-2, Serie A, infortunio

23-5-2025 - Como-Inter 0-2, Serie A, panchina

2025-2026

17-9-2025 - Ajax-Inter 0-2, Champions, panchina

3-12-2025 - Inter-Venezia 5-1, Coppa Italia, panchina

21-2-2026 - Lecce-Inter 0-2, Serie A, infortunio