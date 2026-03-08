Lautaro out, Milano senza il suo cannoniere: chi sono i migliori marcatori del derby in attività

Lautaro Martinez non ci sarà, e con la sua assenza il derby di Milano perde un sicuro protagonista. L’attaccante argentino dell’Inter, considerando tutte le partite giocate con il Milan, è a quota nove gol. Scendono a quattro limitando il calcolo alla sola Serie A, ma sono comunque sufficienti a fare del Toro il miglior marcatore in attività della stracittadina.

I migliori senza di lui? Per il Milan, poche sorprese: guida le fila Rafael Leao, portoghese a quota 3 reti in Serie A con l’Inter. Ne ha segnate altrettante anche Christian Pulisic, che in campionato però si ferma a due gol, più uno in Supercoppa italiana.

Nell’Inter, c’è una sorpresa: dopo Lautaro, è infatti Stefan De Vrij - che probabilmente questa sera partirà dalla panchina - il miglior marcatore in attività. Il difensore olandese è a quota 3 reti. Meglio del terzetto formato da Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram, tutti fermi a due gol nel derby in Serie A. Curiosità sul centrocampista turco, che al Milan ha segnato anche un’altra rete non in campionato: da giocatore rossonero, invece, non aveva mai fatto gol all’Inter.