Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese

Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegeseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Se cresci guardando il mare, l’orizzonte non incute paura. Nemmeno quello più incerto e spaventoso, quando tra Serie A e playoff di Champions League, una stagione può svoltare o crollare. Lautaro Martinez ha l’Atlantico negli occhi dalla nascita, ed è la guida dell’Inter in un doppio impegno da far tremare i polsi per motivi differenti. Prima la Juventus, scoglio durissimo sulla rotta dello scudetto e avversaria di sempre. Poi il Bodo Glimt, una trappola fatale per tante big soprattutto nella loro tana tra i fiordi. I norvegesi sono i bucanieri d’Europa e l’Inter dovrà affilare a dovere le sue armi. Prima però c’è la Vecchia Signora, sostenuta a distanza da Massimiliano Allegri, spettatore interessato con il suo Milan per tentare l’assalto al vertice. In questi giorni è lo sguardo tagliente del Toro a spronare il gruppo nelle corse e nelle sedute di tattica ad Appiano Gentile. Il capitano nerazzurro è leader con il fuoco negli occhi e i gol tra i piedi. Inter-Juventus, nella serata degli innamorati, sarà una partita per cuori forti. Il diez a San Siro è andato a segno solo una volta contro la Vecchia Signora.

Per altro una rete inutile, visto il successo finale per 2-1 della truppa di Sarri, andata poi a vincere lo scudetto al termine di un’annata segnata in maniera indelebile dal Covid-19. Nelle rotazioni decise da Chivu in queste settimane Lautaro Martinez non ha mai avuto la titolarità assoluta, ma quando le partite contano sulla distinta il suo nome compare sempre. Probabile la composizione dal primo minuto della coppia con Thuram, anche se la fisicità di Pio Esposito potrebbe ancora di più creare una contraerea efficace nei calci piazzati, dove l’Inter potrà mostrare i muscoli. Il Toro dal punto di vista tattico dovrà giocare l’ennesimo ruolo fondamentale, facendo uscire i difensori della Juventus per scatenare le incursioni degli esterni. Dimarco e Luis Henrique sono le frecce che Chivu dovrà preparare a dovere. Ma se il terzino italiano ha già il piede caldo, dovrà essere il brasiliano a farsi trovare pronto nel momento giusto.

Ciò non toglie che in una gara in cui gli uomini di Spalletti cercheranno l’aggressione uomo su uomo, dovrà essere Lautaro Martinez il catalizzatore offensivo della squadra. Riferimento offensivo nella costruzione, in raccordo con la regia che potrebbe essere occupata da Hakan Calhanoglu, qualora il turco dovesse essere completamente a disposizione per il match con i bianconeri. Valutazioni in corso ad Appiano, con una sola certezza. Sarà Lautaro Martinez l’uomo del destino. Ora più che mai, nelle acque più tumultuose della stagione per tornare a vincere.

Articoli correlati
Calciomercato Inter, scopriamo il nuovo obiettivo Daniel Svensson Calciomercato Inter, scopriamo il nuovo obiettivo Daniel Svensson
Derby d’Italia e distanze. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve, 3 da Inter"... Derby d’Italia e distanze. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve, 3 da Inter"
Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori. La Gazzetta dello Sport: "Bologna cade... Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori. La Gazzetta dello Sport: "Bologna cade dal trono"
Altre notizie Serie A
Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan... Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan
Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno... Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese
Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste
Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga" TMW RadioDossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
2 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 26ª giornata di Serie A
4 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
5 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.2 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
Immagine top news n.3 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Immagine top news n.4 Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi
Immagine top news n.5 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
Immagine top news n.6 Coppa Italia, il tabellone e tutte le indicazioni in vista delle semifinali
Immagine top news n.7 Orsolini tradisce su rigore: Bologna out, la Lazio raggiunge la semifinale di Coppa Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Serie B n.3 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro guida l'assalto: prima la Juve, poi la trappola norvegese
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine news Serie A n.5 Lazio, una Coppa salva stagione: come può cambiare l'annata biancoceleste
Immagine news Serie A n.6 Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Reazione da grande squadra, bello avere tanti tifosi al seguito"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi amaro: "Oggi non salvo nessuno, me in primis. Così non si va lontano"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Quando crei così tanto devi vincere, serve cattiveria agonistica"
Immagine news Serie B n.4 Il Bari non va oltre il pari con lo Spezia. Longo: "Serve un pizzico di spregiudicatezza in più"
Immagine news Serie B n.5 L'Avellino cade contro il Frosinone. Ma dal club irpino non ci saranno dichiarazioni post gara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, a rischio la panchina di Biancolino: il tecnico si gioca tutto contro il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…