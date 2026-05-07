Marquinhos: "Zittito subito l'ambiente e poi difeso come un'antica squadra italiana"

Il capitano del PSG Marquinhos ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Bayern Monaco che ha regalato ai francesi la finale di Champions League: "E' bellissimo, sono felice del momento che stiamo vivendo. E' sempre difficile, ero alla mia 5^ semifinale col PSG e ho raggiunto la 3^ finale. All'inizio dell'anno volevamo questo momento, ora vogliamo vincere ancora".

L'atteggiamento difensivo?

"A volte la partita ti chiede cose a cui non sei abituato, ma siamo stati maturi, abbiamo messo in campo esperienza. Sappiamo che la strada giusta era "tranquillizzare" l'ambiente subito facendo gol e lo abbiamo fatto. Poi abbiamo saputo difendere come una squadra italiana, dell'antica Italia. Questo è importante se vogliamo arrivare in finale e vincere, serve attaccare e difendere".