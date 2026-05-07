PSG in finale, la gioia di Al-Khelaifi: "Magnifico, ora conquistiamo la seconda stella"

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la qualificazione alla finale di Champions League ottenuta contro il Bayern Monaco: "È magnifico essere di nuovo in finale. Vogliamo conquistare la seconda stella", ha dichiarato il numero uno del club parigino. "Ho parlato con i giocatori: abbiamo dei veri guerrieri, una squadra solida. Siamo venuti qui per vincere". Parole che riflettono l’ambizione crescente del PSG, ormai stabilmente ai vertici del calcio europeo.

Al-Khelaïfi ha poi voluto rendere omaggio agli avversari: "Abbiamo enorme rispetto per il Bayern e per i suoi grandi giocatori". Un riconoscimento significativo verso una delle grandi potenze storiche del calcio continentale, capace anche stavolta di mettere in enorme difficoltà i campioni in carica. Il presidente ha infine ricordato il valore simbolico di questa qualificazione: "Qui, l’anno scorso, abbiamo vissuto una delle notti più grandi della storia del PSG". Un riferimento ovviamente alla finale vinta per 5-0 contro l'Inter.

Al di là delle dichiarazioni, emerge l’immagine di un PSG maturato mentalmente, consapevole della propria forza ma anche rispettoso del percorso e della tradizione del Bayern. I tedeschi non hanno mai smesso di credere nella rimonta, spingendo fino all’ultimo minuto e imponendo il proprio ritmo, ma anche questa volta la solidità e la maturità della squadra di Luis Enrique hanno fatto la differenza.