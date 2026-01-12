Lazio, 90 minuti di "semi-Sarrismo": Taylor risponde presente all'esordio

Non la partita perfetta da "mezzala Sarriana", ma un esordio che lascia ben sperare. La prima in biancoceleste di Kenneth Taylor ha fatto vedere quello che l'olandese può portare fin da subito al centrocampo della Lazio. Mancano ancora le misure e l'inserimento nel meccanismo biancoceleste, ma l'ex Ajax si è reso subito utile mettendo in mostra quelle che sono le sue caratteristiche. "È la prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l'ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo". Così Sarri ha spiegato la titolarità di Taylor e queste difficoltà si sono viste, spesso Cataldi nel primo tempo lo ha dovuto richiamare in fase difensiva. Lì si potrà migliorare, così come potrà crescere la manovra biancoceleste che però ha già avuto dei miglioramenti grazie a Taylor.

Lazio, i numeri e l'impatto di Taylor all'esordio

Partendo dai numeri, Kenneth Taylor è stato il migliore in casa Lazio per percentuale di passaggi riusciti con il 95%, con Isaksen è stato il giocatore che ha fatto più passaggi chiave e insieme a Marusic è stato il calciatore che ha perso meno volte il possesso (appena 4). C'è poi l'impatto sulla squadra, la Lazio a Verona ha fatto registrare il miglior dato per percentuale di possesso palla in questa stagione lontano dall'Olimpico con il 64%, a Pisa il record precedente con il 61%. Infine c'è l'occhio, quello che ha fatto vedere Taylor e che va oltre i numeri. Capacità di giocare la palla a un tocco, voglia di cercare la verticalizzazione, accompagnare anche in area di rigore come sull'azione del gol vittoria, dove l'olandese era in area insieme a Ratkov e Pedro. Un esordio incoraggiante, che ha già fatto capire quanto la presenza di Taylor possa impattare sul centrocampo biancoceleste. E tutto questo con appena un allenamento sulle gambe. Se il buongiorno si vede dal mattino, il processo di trasformazione di Taylor in "mezzala Sarriana" è a buon punto.