Lazio, accordo per Zacharyan a 10 mln + bonus. Trattativa per Kamada: può arrivarne solo uno

Arsen Zacharyan potrebbe essere il nuovo rinforzo della Lazio a centrocampo. Nonostante il primo nome della lista continui a essere quello di Piotr Zielinski, il club biancoceleste ha trovato l'accordo con la Dinamo Mosca per il giocatore russo di origini armene, sulla base di 10 milioni di euro più quattro di bonus. Contestualmente il club biancoceleste sta trattando anche con lo svincolato Daichi Kamada, che è andato in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte ed era vicino al Milan, che poi ha virato su altri obiettivi.

Ne può arrivare solo uno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però, tra Zacharyan e Kamada potrà arrivarne soltanto uno, visto che i biancocelesti hanno già utilizzato uno slot, dei due, da extracomunitari, per l'argentino Castellanos. La sensazione è che il club di Lotito possa fare un altro tentativo per Zielisnki, preferito da Sarri, ma in caso di altro muro da parte del Napoli ecco che la Lazio punterà su Zacharyan, per il quale, appunto, è già stato trovato l'accordo.