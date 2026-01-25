Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa

Il Milan - sottolinea Opta Paolo su X - non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di Serie A: si tratta della serie attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nei cinque grandi campionati europei in corso. L'unica sconfitta patita dai rossoneri in questo campionato è quella della prima giornata, in casa, contro la Cremonese.

Per Gasperini invece è il primo pareggio

Primo pareggio in questo campionato e in questa stagione per la Roma di mister Gian Piero Gasperini. Nei suoi 30 incontri da allenatore giallorosso, l'ex Atalanta ha finora raccolto infatti 19 vittorie, 10 sconfitte e, appunto, solamente un pari: quello contro il Milan per 1-1, match deciso dalle reti di De Winter e Pellegrini. I gol segnati dalla Roma sono stati 41, quelli subiti 21. La media punti resta di tutto rispetto: ben 1,93 a gara per Gasp.