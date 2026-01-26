DS Dolomiti Bellunesi chiede scusa ai tifosi: "Oggi uno spettacolo indecoroso"

Seconda sconfitta pesante consecutiva per la Dolomiti Bellunesi, che dopo il 4-0 subito in casa dal Lecco incassa un altro ko durissimo sul campo dell’Alcione Milano, uscendo battuta con un netto 5-0. Una prestazione che ha lasciato il segno e che ha spinto la dirigenza veneta a metterci la faccia pubblicamente.

In sala stampa è intervenuto il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, che ha scelto la strada delle scuse: “Sono qui semplicemente per chiedere scusa, a titolo personale e a nome di tutta la società e della squadra, ai nostri tifosi e a tutta la comunità che rappresentiamo, per lo spettacolo indecoroso che abbiamo offerto. C’è stata una squadra che ha surclassato l’altra, e questo deve servirci per fare un grande bagno di umiltà”.

Il dirigente ha poi allargato il discorso oltre il risultato: “In una non-prestazione come questa non si può parlare di singoli episodi, è mancata proprio la squadra. Dobbiamo riflettere con lucidità sul momento che stiamo vivendo e ritrovare quella compattezza che è indispensabile. Questo campionato non permette di sbagliare sui prerequisiti fondamentali: sacrificio, corsa, spirito collettivo”.

Infine, un messaggio chiaro sul futuro: “Oggi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non è il momento di guardare gli avversari, ma di reagire tutti insieme. Finora non è tutto da buttare, siamo in difficoltà e dobbiamo uscirne come gruppo”.