Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"

Il tecnico del Sudtirol, Fabrizio Castori, ha manifestato tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa dopo la roboante vittoria per 3-0 contro il Padova. Queste le sue dichiarazioni: "Non dobbiamo auto-celebrarci troppo ma il primo tempo è stato fantastico. Abbiamo segnato due gol su azione corale, ben elaborati, con due conclusioni bellissime di Merkaj e Pecorino. È stato un primo tempo di altissimo livello e questo ci aiuta a far crescere fiducia e convinzione dei nostri mezzi.

Adesso abbiamo ripreso la nostra migliore condizione: mentale, fisica e di squadra. Decisivo è stato anche il recupero di qualche pedina importante. In passato siamo andati in difficoltà anche perché abbiamo avuto per molto tempo diverse defezioni.

Ora siamo più competitivi. È cresciuto l'affiatamento ma anche la mentalità e l'identità della squadra. Ho grande fiducia per il futuro. Per giocare in questo modo ci vuole sempre un po' di tempo e di pazienza, soprattutto per una squadra come la nostra che lascia poco spazio all'improvvisazione.

È migliorata l'intesa tra tutti i reparti. Automatizzando i movimenti si acquisisce consapevolezza e la squadra si esprime meglio. Cosa migliorare ancora? Non cerchiamo cavilli e godiamoci questa vittoria: avremo commesso qualche errore ma non pregiudica la qualità della prestazione. Anche contro Reggiana e Sampdoria abbiamo giocato a questo livello: ora c'è da mantenere il livello per continuare a fare bene in campionato".

