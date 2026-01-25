Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo

Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:28Serie B
Marco Pieracci

Risultato finale: Catanzaro-Sampdoria 0-0

CATANZARO
Pigliacelli 7 - Risorsa preziosa per la costruzione dal basso, valore aggiunto fra i pali: salva il risultato con due mezzi miracoli.

Cassandro 6 - Incrocia spesso Pafundi, ricorre al fallo per inibirne la vena creativa: si becca un giallo ma non si fa condizionare.

Brighenti 6 - Centrale di una difesa giallorossa rivisitata, dimostra di starci comodo: interpreta bene il ruolo di leader del reparto.

Frosinini 6 - Prestazione solida, buone chiusure ma non solo quelle: da braccetto si concede qualche libera uscita in avanti. Dall'82' Bashi sv

Favasuli 6 - Sfida ad armi pari con Giordano, non indietreggia cercando di assicurare il suo contributo anche in fase di spinta.

Rispoli 6 - Collabora alla gestione del possesso, dividendosi la regia con Petriccione. Forza il tiro dalla distanza, con scarsi risultati. Dal 76' Buglio sv

Petriccione 5,5 - La pressione degli avversari gli annebbia un po' le idee, rischia grosso dimenticandosi di essere già stato ammonito.

D'Alessandro 5,5 - Pochi spazi in fascia, tende ad accentrarsi ma resta imbottigliato nel traffico di un centrocampo affollato. Dal 76' Di Francesco sv

Iemmello 5,5 - Gioca da regista offensivo, ruolo nel quale dà l'impressione di divertirsi. Fin troppo altruista in alcune situazioni. Dal 66' Liberali 6,5 - Discreto impatto sulla gara: entra con la voglia di spaccare il mondo, nel giro di pochi minuti si crea due occasioni.

Cissé 6 - Uomo mercato dal potenziale enorme, ne dà un piccolo assaggio facendo tremare la traversa col sinistro. Poi esagera un po'.

Pittarello 6 - Prova a farsi largo tra le maglie della retroguardia blucerchiata, ci prova in tutti i modi ma non riesce a sfondare. Dal 66' Pandolfi 5,5 - Poco coinvolto, non si vede.

Alberto Aquilani 6 - La supremazia nel palleggio non sfocia in un'adeguata produzione offensiva, deve ritrovare un po' di brillantezza.

SAMPDORIA
Martinelli 6,5 - Esordio positivo con un paio di interventi: ottimo il riflesso sull'incornata di Pittarello, copre bene il palo su Liberali.

Hadzikadunic 6 - Aggressività estrema in marcatura, sa come farsi rispettare nei duelli ingaggiati: prova attenta, priva di sbavature.

Abildgaard 6 - Energico negli interventi, regge il confronto con Pittarello. Pericoloso su palla inattiva, è il primo a impegnare Pigliacelli.

Viti 6 - Alla prima da titolare, potrebbe bagnare il debutto con la rete ma è magnanimo: grazia il Catanzaro fallendo il tap-in di testa. Dal 46' Vulikic 6 - Disciplinato, non va in difficoltà.

Depaoli 6 - La velocità di D'Alessandro non è una minaccia, ne legge in anticipo le intenzioni. Un po' in affanno nelle diagonali.

Conti 6 - Ritrova spazio dal primo minuto, gioca una partita prevalentemente di sostanza senza tirarsi indietro: fa le cose giuste.

Henderson 6 - Distribuisce una quantità industriale di palloni, ne recapita uno piuttosto interessante sulla testa di Abildgaar.

Giordano 6 - Pareggia la corsa di Favasuli, non lascia scoperta la zona trovando con facilità il fondo per andare al cross.

Pafundi 5,5 - Qualche buon guizzo sulla trequarti, ma senza convincere del tutto. Impreciso quando tenta la conclusione. Dall'83' Bellemo sv

Cherubini 5,5 - Reduce dal gol maradonesco nel derby, stavolta niente effetti speciali: nelle transizioni non fa la differenza. Dal 69' Begic 6 - Più conservativo.

Coda 5,5 - Il tandem con Brunori è un progetto intrigante per ora accantonato, lavora da pivot ma davanti non è incisivo. Dal 55' Brunori 5,5 - La staffetta in attacco non produce effetti significativi.

Angelo Gregucci 6 - La classifica fa paura, così come la poca pericolosità: il punto non è da buttare, ma per salvarsi servono i gol.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
