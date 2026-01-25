Toscano esalta il suo Catania: "Prestazione quasi perfetta contro una squadra da vertice"

Dopo il successo nel big match contro il Cosenza, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha analizzato la prova dei suoi in conferenza stampa, mostrando grande soddisfazione per quanto visto in campo.

“La prestazione di oggi è stata una delle migliori ed è arrivata contro una squadra forte”, ha spiegato l’allenatore rossazzurro. “Il Cosenza non ha una rosa profondissima, ma se guardiamo l’undici titolare è da prime posizioni. Noi abbiamo fatto una partita completa sotto tutti gli aspetti: tattico, tecnico, fisico e di intensità. L’unico rammarico è non aver segnato qualche gol in più”.

Toscano ha sottolineato anche la crescita mostrata dalla squadra al “Massimino”: “Mi è piaciuta molto la qualità espressa e ho visto il Catania in miglioramento rispetto alle altre gare casalinghe. Forse l’arrivo dei nuovi ha aumentato ulteriormente la competizione interna, integrandosi subito in un gruppo sano”.

Il tecnico ha poi parlato della pressione legata agli obiettivi: “La responsabilità la sentiamo dal primo giorno ed è giusto così, perché significa che stai lottando per qualcosa di importante”. Infine, un passaggio sul proprio lavoro: “Un allenatore deve cercare di commettere meno errori possibile. Io e il mio staff lavoriamo continuamente per ridurli al minimo, partendo da una base fondamentale: avere un gruppo straordinario”.