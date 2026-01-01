Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, poche emozioni tra Audace Cerignola e Monopoli: finisce 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
ieri alle 22:41Serie C
Alessandra Stefanelli

Finisce senza gol il derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli, al termine di una gara vibrante, ricca di duelli e occasioni, ma priva del guizzo decisivo. Un punto a testa che fotografa bene l’andamento di una sfida giocata ad alto ritmo e con grande intensità da entrambe le squadre.

La ripresa si apre subito con emozioni: al 48’ Ligi impegna Albertazzi con un colpo di testa ravvicinato, mentre al 50’ è Iliev a salvare il Cerignola sul colpo di testa di Longo. Poco dopo, al 52’, Cretella sfiora il palo con un destro potente da fuori area, seguito al 59’ da un’altra conclusione insidiosa di D’Orazio, ancora neutralizzata dal portiere ospite.

Nel finale il Cerignola aumenta la pressione: al 77’ Gambale non inquadra la porta di testa, mentre all’84’ Paolucci trova il muro di Piccinini. Il Monopoli risponde con i cambi, ma senza riuscire a trovare la giocata vincente.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)
Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)
Novara – Pro Patria 3-0
30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)
Domenica 25 gennaio
Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0
32' e 76' Muroni, 52' e 64' Pitou, 56' Scuderi
Pergolettese-Ospitaletto 1-0
36' Jaouhari

Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43, Cittadella 36*, Alcione Milano 36, Renate 35, Inter U23 34*, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1
45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)
Sambenedettese – Pianese 0-2
74' Fabrizi, 90'+5 Sussi
Arezzo – Juventus Next Gen 1-0
20' Tavernelli
Ascoli – Perugia 2-1
33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)
Domenica 25 gennaio
Gubbio-Forlì 2-0
4' Di Massimo, 45' Zallu
Livorno-Vis Pesaro 2-1
15' rig. Di Carmine (L), 79' Malagrida (L),83' Stabile (VP)
Pineto-Campobasso 1-0
22' rig. D'Andrea

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano – Picerno
4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)
Crotone – Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale
Team Altamura – Atalanta U23 1-1
45' Comi (A), 49' Grande (T)
Casertana – Trapani 0-1
81' Nina
Catania – Cosenza 2-0
34' Jimenez, 76' Lunetta
Sorrento – Salernitana 0-2
41' Villa, 90'+6 Lescano
Domenica 25 gennaio
Audace Cerignola – Monopoli 0-0

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

