Juventus, prova di forza contro l'ex Conte: David on fire, ma Spalletti vuole un altro '9'

Lo scontro diretto dell’Allianz Stadium sorride alla Juventus, che supera con un netto 3-0 il Napoli e rilancia le proprie ambizioni europee. La sfida tra ex allenatori, Luciano Spalletti da una parte e Antonio Conte dall’altra, si chiude con una prestazione convincente dei bianconeri, capaci di indirizzare il match già nel primo tempo grazie al gol di Jonathan David. Nella ripresa arrivano poi le firme di Yildiz e Kostic, che completano un risultato pesante per gli azzurri.

Il punteggio appare severo, ma certifica il momento favorevole della Juve, che si riporta in piena corsa per un posto in Champions League. Il Napoli, invece, vede allontanarsi l’Inter e deve ora guardarsi alle spalle in una classifica sempre più affollata nella zona europea. Conte deve fare i conti con un’emergenza continua, tra assenze pesanti e scelte obbligate, tanto da lanciare dal primo minuto anche il nuovo arrivato Giovane e concedere spazio a Lukaku nel finale.

Non mancano le polemiche: nel finale del primo tempo, sul risultato di 1-0, un contatto in area tra Bremer e Hojlund scatena le proteste del Napoli, ma l’arbitro lascia correre e il Var non interviene. Episodio che alimenta il dibattito nel post gara.

Spalletti esalta la prova dei suoi, sottolineando la crescita di David e la qualità espressa dalla squadra. Conte, invece, difende il gruppo e invita a restare uniti in un momento complicato: “Fino all’1-0 eravamo in partita, poi il raddoppio ci ha tagliato le gambe”. La Juve sorride, il Napoli si lecca le ferite.