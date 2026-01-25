Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"

Il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, ha parlato in conferenza stampa al termine della sonora sconfitta incassata al Druso di Bolzano contro il Sudtirol. Queste le sue dichiarazioni: «Siamo stati secondi in tutto. Ci hanno sovrastati nel primo tempo. Faccio fatica a trovare qualcosa di positivo, tatticamente, come atteggiamento e anche dal punto di vista fisico. Non avevo mai visto un Padova così da quando sono allenatore.

Abbiamo provato a riaprire la partita e invece è arrivata la mazzata del 3-0. Una bella legnata al collo. Spero sia salutare, ci farà certamente fare un esame di coscienza.

Però il secondo tempo mi è piaciuto. Papu Gomez? Speravamo di poterlo avere a disposizione, ma non è stato così. Aveva la caviglia gonfia. Mi dispiace, non voglio pensare che questa partita sia figlia della sua assenza. Una sconfitta così può lasciare il segno, ma può anche diventare un punto di svolta. A patto che il Padova sappia davvero imparare la lezione. Mercato? Per ora non si muove, può essere complicato. Non credo che partite come oggi le cambi con il mercato. Villa? Mi dispiace averlo cambiato, non deve essere lui il capro espiatorio. Avrei cambiato tutti alla fine del primo tempo, l'ho sacrificato solo per il cambio modulo».