Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Si è chiusa senza emozioni né brividi la sfida tra Catanzaro e Sampdoria. 0-0 il risultato finale che non aiuta nessuna delle due compagini in classifica. Il Catanzaro resta in zona playoff ma senza riuscire ad accorciare sulle prime, la Sampdoria sale invece a 19 ma resta comunque penultima in classifica.
Di seguito, il riepilogo del turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Sudtirol – Padova 3-0
28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi
Catanzaro - Sampdoria 0-0
Questa, invece, la classifica finale dopo la 21esima giornata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Padova 25
Sudtirol 25
Avellino 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14