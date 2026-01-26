Il Chelsea non molla Douglas Luiz: interesse concreto, ma solo in prestito

Il Chelsea ha deciso di muoversi con grande cautela in questo mercato invernale. Con l’arrivo del nuovo allenatore Liam Rosenior, l’obiettivo del club londinese è costruire una rosa che rispecchi le sue idee tattiche, privilegiando operazioni mirate e sostenibili. In questo contesto si inserisce l’interesse per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Nottingham Forest.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Blues avevano già individuato Luiz come profilo ideale per rinforzare la mediana e avrebbero anche trovato un’intesa di massima con il giocatore, classe 1998. Tuttavia, la dirigenza del Chelsea non è intenzionata a impegnarsi in un’operazione definitiva: l’unica formula presa in considerazione è quella del prestito, eventualmente con diritto di riscatto ma senza obbligo. Una posizione chiara, che si discosta dall’attuale accordo che lega il brasiliano al Forest.

Di conseguenza, il club delle East Midlands per il momento può trattenere il proprio giocatore, anche se il Chelsea continua a monitorare la situazione con attenzione. Douglas Luiz resta infatti un elemento ritenuto molto adatto al calcio della Premier League, grazie alla sua solidità fisica, alla capacità di recuperare palloni e all’intelligenza tattica in fase di non possesso.

Qualche perplessità riguarda il rendimento offensivo: in questa stagione il brasiliano ha messo a referto numeri piuttosto modesti, con zero gol e un solo assist. Un dato che però non sembra scoraggiare i Blues, convinti che il suo contributo possa essere determinante soprattutto in termini di equilibrio e protezione della difesa.