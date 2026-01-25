Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"

Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, analizza sui canali ufficiali del club blucerchiato il pareggio a reti bianche nella sfida col Catanzaro: "Gara compatta, molto attenta, contro un avversario difficile. I ragazzi sono stati bravi ad interpretarla, forse c'è mancato un po' di qualità negli ultimi sedici metri. Abbiamo avuto delle opportunità, ne abbiamo lasciata anche qualcuna a loro. La prestazione però è stata solida, siamo stati dentro la partita.

Siamo stati pericolosi sui calci piazzati, dovevamo essere un po' più incisivi davanti: migliorare la nostra finalizzazione fa parte del nostro lavoro. Lavoriamo tutte le settimane per scegliere il miglior undici possibile, la partita non la giocano solo undici calciatori e quelli che entrano deve essere pronti per determinare perché è scientificamente provato che tante partite le cambiano i subentranti. Bisogna fare sempre partite serie come queste però va migliorato qualcosa e finalizzare meglio, con più cattiveria. Torniamo a casa con un punto e una buona prestazione".